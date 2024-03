Equipe de robótica do DF vai representar o Brasil em campeonato fora do país

CB Correio Braziliense

A equipe Albatroid foi a quarta finalista do prêmio principal da competição - (crédito: Victor Hugo Pessoa/Sistema Fibra)

A equipe de robótica do Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) de Taguatinga, a Albatroid, vai representar o país em um campeonato nos Estados Unidos. O anúncio ocorreu na tarde deste sábado (2/3), durante a cerimônia de premiação do Torneio Sesi de Robótica First Lego League (FLL) Challenge.

Sete estudantes do Sesi Taguatinga fazem parte do grupo, que tem a orientação de dois professores como técnicos. A equipe foi a quarta finalista do prêmio principal da competição — o Champion’s Award — o que lhe rendeu a vaga para a competição internacional.







O Torneio Sesi de Robótica FLL Challenge ocorreu durante o Festival Sesi de Educação 2024 e integrou as competições da organização norte-americana First — que promove o interesse de crianças e jovens de várias partes do mundo nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática.

Os grupos, formados por estudantes de 9 a 15 anos liderados por dois técnicos adultos, competiram em quatro categorias: desafio do robô, design do robô, projeto de inovação e core values.

Equipe Axis, de Sobradinho, premiada no torneio da F1 in Schools, que é apoiado pela Fórmula 1 e desafia crianças e jovens de 9 a 19 anos a desenvolver habilidades práticas de empreendedorismo e de tecnologia (foto: Victor Hugo Pessoa/Sistema Fibra)

DF em destaque

Outra equipe do Distrito Federal foi premiada durante o evento. No torneio da F1 in Schools, que é apoiado pela Fórmula 1 e desafia crianças e jovens de 9 a 19 anos a desenvolver habilidades práticas de empreendedorismo e de tecnologia a escuderia Áxis, também no Sesi-DF, foi a vencedora do Prêmio Reconhecimento de Conquista do Comitê dos Juízes 2024, que avalia o desempenho geral dos grupos durante o torneio.

Na competição, além de criar um protótipo de veículo, os alunos precisaram preparar um plano de negócios, buscar apoiadores para desenvolver a ideia e pensar em marketing e em estratégias para mídias sociais. As atividades incluíram, ainda, uma ação social. A Áxis é formada por cinco estudantes do Sesi/Senai de Sobradinho, além dos dois professores que atuam como técnicos.