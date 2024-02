Educação estima 35 mil inscrições a mais este ano comparado com 2023

PM Pedro Marra

Secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, visita CEI 11 de Taguatinga na volta às aulas de 2024 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O ano letivo de 2024 na rede pública de ensino do Distrito Federal começou, nesta segunda-feira (19/2), nas 835 instituições com aumento de 7,5% nas inscrições de estudantes. O número saltou de quase 465 mil para cerca de 500 mil, ou seja, 35 mil a mais que em 2023. A informação é da Secretaria de Educação do DF (SEEDF).

Nesta manhã, a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, visitou a Escola Classe (EC) 38 de Ceilândia e no CEI 11 de Taguatinga para acompanhar o início do ano letivo. Na unidade de Taguatinga, funcionava o Centro de Ensino Fundamental (CEF) 9. A mudança ocorreu para diminuir a fila por creches.

"Fizemos essa sacola para tirar as crianças que estavam em creches de 4 e 5 anos e abrir espaços. Conseguimos ampliar mais 3 mil novas áreas de creches de 2023 para 2024", explica Hélvia.

A chefe pasta acrescentou que um dos carros-chefes do plano pedagógico da pasta é o Alfaletrando, que pretende desenvolver a leitura e alfabetização dos primeiros anos. "Também teremos ações para trazer mais gente para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), porque queremos baixar os índices, que já é um dos melhores do país. A gente tem o sonho de um zerar o analfabetismo. Estamos com 1,9% e queremos baixar para 1% o percentual de quem ainda não estudou", declara.

Dengue

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, informou que os professores terão autonomia para orientar os alunos em relação aos cuidados no combate à doença. A orientação terá como base o projeto Todos contra a dengue, disponível no site da pasta em forma de cartilha.

“Os principais pontos que as escolas vão trabalhar na campanha serão de forma didática para a educação infantil. "Estamos apresentando nas escolas joguinhos que eles fazem ação e marca na cartela. Marcam se molhou o prato da escola, se tiver mato alto e os principais pontos que possam ser depositários da larva. A criança pratica como se fosse uma gincana", detalha Hélvia.

Trânsito



A Secretaria de Educação também realiza educação no trânsito em parceria com o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), com pintura de faixas próximas das escolas. Outra ação tradicional é a Operação Volta às Aulas, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que dura até a próxima sexta-feira (23/2). No trabalho, é intensificado o policiamento feito rotineiramente nas imediações das unidades de ensino.

Segundo o tenente da PM Frederico Rabelo, que esteve no CEI 11 de Taguatinga, o que caracteriza a operação é a intensificação do policiamento. “Além disso, tem um reforço do trabalho preventivo com palestras, entrega de panfletos aos alunos”, contextualiza o militar.

Na operação, a corporação conta com apoio das unidades locais para intensificar a segurança na entrada e saída dos alunos, com atuação das unidades especializadas, como a Rotam e RPMon (policiamento montado). “Temos também o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) que faz parte do batalhão escolar e atua na forma preventiva, assim como o Batalhão Ambiental. Temos apoio do Batalhão Rural e do Batalhão de Trânsito, que vai focar o trabalho na fiscalização do transporte escolar. A PMDF está com apoio do Detran, especificamente na operação volta às aulas ficando no transporte escolar”, complementa o tenente.