Águas Claras e Vicente Pires receberão instituições de ensino

MF Mila Ferreira

Alunos durante aula em escola pública - (crédito: Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SE-DF) divulgou, nesta semana, que se encontra em tratativas para a elaboração de projetos que viabilizarão a construção de uma Escola Classe, na Rua 4 Norte, e de um Centro de Ensino Fundamental (CEF), na Avenida Parque Águas Claras. Vicente Pires também deve ganhar dois centros educacionais. Está prevista ainda a construção do Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI) no SHVP Trecho 3 e de um Centro Educacional (CED) no SHVP GLEBA 3.

Águas Claras conta com uma biblioteca pública, localizada na rua Ipê Amarelo; com a Escola Técnica de Brasília (ETB), na QS 07 e com o Centro de Educação Infantil Jequitibá, na Avenida Jequitibá. No entanto, a região administrativa ainda não conta com nenhuma escola pública. Em Vicente Pires, há três escolas classe.