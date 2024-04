Homem é preso em flagrante após tentar furtar residência no Cruzeiro

Por volta das 2h40 da madrugada desta sexta-feira (19/4), um homem foi preso em flagrante após tentar furtar uma casa no Cruzeiro. Os policiais do 7° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram ao local após receberem denúncia de furto a uma residência. No endereço, encontraram o suspeito parado em frente a uma casa que estava com o portão arrombado. Com o homem, foram encontrados diversos objetos provenientes de furto. Ele foi encaminhado à 5ª DP.

Aparentemente, o suspeito estava disfarçado como um catador de latas, mas durante a abordagem os policiais o flagraram com sacolas amarradas em sua bicicleta, que continham produtos provenientes de furto.

Dentro das sacolas, foram encontrados diversos objetos de obras como marretas, alicates, chaves de fenda, fios e tomadas. Quando questionado sobre a origem dos itens, afirmou tê-los encontrado em uma lixeira. No entanto, ao entrar em contato com o denunciante, a PMDF confirmou que o homem havia entrado na residência e permanecido lá por cerca de 40 minutos fazendo barulhos, antes de sair com as sacolas.

Durante a abordagem os policiais flagraram o suspeito com vários objetos provenientes de furto. (foto: PMDF/CCS)

Diante do flagrante, os policiais conduziram o suspeito para a 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte.