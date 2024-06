Projeto musical de menores da UISM vence concurso nacional de educação

DC Davi Cruz

13/06/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Projeto de rap desenvolvido no Centro de Internação da Santa Maria estás concorrendo a prêmio internacional. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Ressocialização, Autonomia e Protagonismo (RAP), esse é o nome do projeto musical desenvolvido pelo educador Francisco Celso, que venceu na última sexta-feira (28/6), a etapa nacional do V Prêmio Ibero-americano de Educação em Direitos Humanos. A iniciativa vencedora do prêmio utiliza canções de rap na reintegração ao convívio social de menores que cumprem penas por atos infracionais na Unidade de Internação de Santa Maria (UISM).

O projeto candango criado em 2015, venceu a disputa promovida pela Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e pelo Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil. A premiação acontecerá em setembro deste ano, no Rio de Janeiro, quando os três melhores projetos receberão: 8 mil dólares para o primeiro lugar, 4 mil dólares para o segundo e 2 mil dólares para o terceiro.

Além do RAP, outros quatro grupos foram finalistas: Salvador - atendimento acessível, da Prefeitura de Salvador (BA); Programa Interinstitucional de apoio a Migrantes e Refugiados Surdos, da Universidade Federal do Oeste do Pará; Nas ramas da esperança: vivificação de solos como estratégia de recuperação do potencial produtivo de áreas degradadas e combate à pobreza extrema, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sertão Pernambucano e Inovar para transformar: criando futuros transformadores na era da educação Digital por meio das UTECs, da Secretaria de Educação do Recife (PB).

Iniciativa vencedora

O projeto socioeducativo foi proposto após o professor Francisco Celso perceber que os adolescentes não estavam absorvendo com facilidade as informações contidas nos livros didáticos. Mas segundo ele, os socioeducandos assimilavam rapidamente as mensagens das letras poéticas.

Inspirado no gênero do RAP, que significa rhythm and poetry (ritmo e poesia), os integrantes do Núcleo de Ensino da Unidade de Internação de Santa Maria, no Distrito Federal, desenvolveram e agregaram um outro significado ao segmento musical. O projeto tem o objetivo de utilizar a musicalidade e a poesia como ferramenta pedagógica emancipadora e capaz de promover os valores da cultura de paz e dos Direitos Humanos.