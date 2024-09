José Geraldo de Sousa Junior recebe título de Professor Emérito da UnB

JR João Ribeiro

Na última quarta-feira (11/9), José Geraldo de Sousa Junior recebeu o título de Professor Emérito da Universidade de Brasília (UnB). Geraldo foi reitor da Faculdade de Direito durante o período de 2008 à 2012. A cerimônia contou com a presença de autoridades, professores, amigos e familiares e ocorreu no Auditório Esperança Garcia.

Professor aposentado, pesquisador e jurista conceituado, José Geraldo teve a trajetória e a contribuição na defesa dos direitos humanos exaltados pelo Conselho Universitário durante a reunião para aprovação da outorga. O professor foi criador do projeto O direito achado na rua, considerado um marco histórico no direito brasileiro sobre cidade e justiça social.

Geraldo nasceu no Rio de Janeiro e fez graduação em Ciências Jurídicas e Sociais, com doutorado em Direito pela UnB. É professor da UnB desde 1985, sendo reitor e diretor do Programa de Mestrado em Direitos Humanos e Cidadania ao longo da trajetória. Entre muitos livros, escreveu Para uma crítica da eficácia do direito e Ideais para a Cidadania e para a justiça, além de O direito achado na rua.

Cerimônia para entrega de título

No discurso, José Geraldo expressou gratidão e disse que o título é um reconhecimento do compromisso de todos que participaram da formação da Universidade de Brasília. Comentou que a nomeação era uma afirmação de que a UnB possui papel e autonomia na proclamação da justiça e cidadania.

A reitora da universidade, Márcia Abrahão celebrou o título de Geraldo. “É uma honra para a UnB conceder esse título, por todo o trabalho que o senhor já fez e continua fazendo. Tive o privilégio de aprender muito durante a expansão da Universidade e hoje vemos todos os resultados. Uma de suas características mais marcantes é a de sempre estar nos ensinando”, declarou.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes