UnB está entre as 4% melhores universidades do mundo, segundo ranking CWUR

DO Débora Oliveira

Os aprovados no vestibular irão em agosto deste ano. - (crédito: Beto Monteiro/Secom UnB)

A Universidade de Brasília (UnB) está entre as 4% melhores universidades do mundo, segundo o ranking Center for World University Rankings (CWUR), dos Emirados Árabes Unidos, aparecendo em 836º lugar entre as 20.966 instituições de ensino superior avaliadas. Além do grande destaque internacional, a UnB se solidificou como a 11ª melhor universidade do Brasil, mantendo-se como a 7ª melhor instituição federal do país. Também avançou no cenário latino-americano, ocupando agora o 19º lugar.

A Reitora da UnB, Márcia Abrahão, enfatizou que o sucesso é uma vitória coletiva, evidenciando o compromisso da comunidade acadêmica em meio aos desafios orçamentários e aos ataques enfrentados pelas universidades públicas nos últimos anos.



“Esse resultado é uma conquista de toda a nossa comunidade. Apesar dos inúmeros desafios que temos enfrentado nos últimos anos, com cortes no nosso orçamento e ataques às universidades públicas, cumprimos a nossa missão de fazer ensino, pesquisa e extensão de excelência, avançando cada vez mais e mantendo a UnB como uma das universidades mais importantes e respeitadas do Brasil e da América Latina. Se houvesse investimento adequado e permanente nas universidades federais e na ciência no nosso país, certamente o Brasil se sairia melhor ”, destacou Márcia.



Denise Imbroisi, decana do Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional, ressaltou os investimentos direcionados para pesquisa e incentivos à publicação de artigos, fatores que contribuíram para o avanço da UnB no cenário internacional. Nesta edição, a UnB superou a nota geral que recebeu em 2019, quando o ranking mudou a metodologia de avaliação. Naquele ano, a Universidade de Brasília marcou 71,4 pontos, o melhor score até então. Agora, em 2024, foram 71,5.



“Isso mostra que os investimentos que temos feitos em editais de pesquisa e incentivo à publicação de artigos, por exemplo, têm efeitos concretos e muito positivos. Há um grande esforço para que a UnB continue contribuindo para o desenvolvimento científico, econômico e social do Brasil”, disse Denise Imbroisi.



Os resultados revelam um crescimento significativo na empregabilidade dos alunos, elevando-se da 1.081ª para a 998ª posição, e na produção científica, avançando do 822º para o 803º lugar. "Essa melhora é um reflexo direto da excelência acadêmica da UnB e do compromisso contínuo da nossa comunidade com a inovação", afirmou Guilherme Viana, Diretor de Avaliação e Estatísticas Institucionais.

O CWUR, uma agência de consultoria especializada em assuntos políticos e estratégicos para governos e instituições de ensino, avalia diversos critérios, incluindo o reconhecimento acadêmico dos graduados, empregabilidade, distinções acadêmicas dos professores e desempenho em pesquisa.