Pacheco defende restrição do uso de celulares em sala de aula

Durante a sessão plenário de terça-feira (15/10), data em que foi comemorada o Dia do Professor, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, declarou apoio a limitação do uso de celular em sala de aula.

"Um outro problema gravíssimo é a insegurança dos professores, hoje, na sala de aula, com o advento de uma novidade que é profundo desrespeito a professores, alimentado, inclusive, pelas redes sociais mais chamativas do que os ensinamentos de professores em sala de aula.", afirmou Pacheco durante a sessão.

"Por isso, em boa hora, uma iniciativa em estudo e gestão pelo Governo Federal de se identificar formas de limitar o uso e o acesso à redes sociais e à telefones celulares no momento em que o aluno tem que estar dedicado, a sua atenção, ao professor que ali está exercendo uma missão divina de ensinar uma outra pessoa", continuou, fazendo referência ao projeto de lei nº 104 de 2015, que tem como objetivo a proibição do uso de aparelhos eletrônicos em salas de aula. PL está ganhando força entre os parlamentares no Congresso Nacional.

