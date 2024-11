Vestibular UnB 2025: segundo dia de provas tem 26,49% de abstenções

DC Davi Cruz

O segundo dia de provas do vestibular da Universidade de Brasília 2025 foi marcado pela abstenção de 26,49% de candidatos inscritos, segundo balanço do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). No primeiro dia do exame, o total exato da taxa de abstenção foi de 25,23%.

Neste domingo (24/11), o foco é matemática e ciências da natureza. Além do Distrito Federal, as provas do tradicional vestibular foram aplicadas nas cidades de Formosa (GO), Goiânia, Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG). Os portões, em ambos dias, foram abertos às 11h30 e fechados às 12h30, com início dos testes às 13h e duração de cinco horas. No primeiro dia (23/11), os candidatos enfrentaram questões de língua portuguesa, ciências humanas e a redação.

Entre as formas de ingresso a universidade estão o Sistema Universal, Sistema de Cotas para Escolas Públicas e Sistema de Cotas para Negros. No total, o vestibular concentra 25% do total de vagas para entrar na UnB, dividindo espaço com o Acesso Enem UnB e o Programa de Avaliação Seriada (PAS).

Resultados

O gabarito oficial preliminar do vestibular será divulgado em 26 de novembro. O resultado final das provas de conhecimentos, questões do tipo A, B e C, estará disponível em 16 de dezembro, enquanto para as do tipo D e a redação, está previsto para 3 de janeiro de 2025. A partir de 3 de fevereiro, será divulgada a relação dos candidatos selecionados, iniciando-se a convocação para o registro acadêmico em primeira chamada para o ingresso na UnB.