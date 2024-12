Jorge e Mateus financiam estudos de fã em Harvard e Yale, nos EUA

Durante apresentação em Sorocaba no fim de novembro, a dupla sertaneja Jorge e Mateus prometeu a uma fã a quantia R$ 40 mil para financiar a participação dela em uma simulação da Organização das Nações Unidas (ONU) nas universidades de Harvard e Yale, nos Estados Unidos. A estudante Isabella de Campos Sisterna subiu ao palco para pedir ajuda com uma vaquinha coletiva, mas ouviu da dupla que receberia a quantia.

Em publicação no Instagram, Isabella compartilhou fotos ao lado dos sertanejos, durante o show e em bastidores, e disse a dupla mudou a vida dela. “Não tenho palavras para agradecer por tudo que vocês fizeram”, escreveu na rede social. “A forma (com) que me acolheram, (com) que mostraram o amor e carinho que vocês têm pelos fãs, e como mudaram a minha vida. A simplicidade e humildade de vocês demonstram o quão lindo seus corações são.”