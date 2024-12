Estudante do DF consegue patrocínio para participar de simulação internacional

CB Correio Braziliense

O estudante brasiliense do 3° ano do ensino médi, Yago Montenegro Romão, 17 anos, que tinha aberto uma vaquinha on-line para ajudar com o custo da viagem para participar do Modelo das Nações Unidas de Harvard (HMUN), uma das maiores simulações da Organização das Nações Unidas (ONU), será patrocinado pela faculdade internacional Hayek Global College. O evento congrega representantes de várias nações para debater temas globais, como a crise climática e o progresso das inteligências artificiais (IAs).

O patrocínio foi oferecido depois que a instituição viu uma reportagem do Correio e se sensibilizou com a história. “Quando ficamos sabendo da história do Yago, ficamos muito entusiasmados que um jovem estudante de ensino médio de Brasília conseguiu tanto destaque nas simulações das Nações Unidas que são famosas mundialmente, inclusive sendo convidado para representar o Brasil em Harvard", afima Edson Agatti, diretor executivo da Hayek Global College.

O estudante contou que está entusiasmado com a oportunidade de conhecer pessoas de vários países e também com a possibilidade de ver a neve pela primeira vez, já que o evento ocorrerá em pleno inverno no hemisfério sul. "A minha expectativa está muito grande para poder participar desse evento e me provar nesse cenário internacional, além, é claro, de conhecer pessoas de vários países", afirma Romão.

Neste ano, o jovem teve a oportunidade de participar de sua primeira simulação internacional e presencial, organizada pela Universidade de Yale, em São Paulo. Na YMUN Latam, ele obteve o prêmio de melhor delegado em seu comitê. "Eu acredito que depois desse destaque e também por conta de todo o meu percurso nas simulações, eu consegui essa vaga", disse o estudante. Ele integrará o comitê do Pacto de Varsóvia, debatendo, sob a ótica de 1968, como os membros do tratado deveriam responder ao avanço da inteligência artificial promovido pela OTAN.

O evento será realizado nos hotéis Sheraton e Marriott, localizados em Boston, Massachusetts, no período de 30 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025. Além de debates sobre temas globais contemporâneos, como a crise climática e o desenvolvimento de inteligências artificiais (IAs) para negociação e elaboração de documentos, a HMUN apresentará a "delegate dance". A festa está programada para a noite que antecede o último dia do evento e serão entregues prêmios aos delegados que se destacaram nas atividades.

Oportunidades

Romão, que participa de simulações desde 2022, vê os eventos como uma grande oportunidade, uma vez que o jovem almeja cursar relações internacionais e ser diplomata. "As simulações me ajudam a percorrer esse sonho ser diplomata, porque eu consigo entender um pouco melhor o que eu faria como diplomata, me ajuda a desenvolver o meu inglês e você ganha um repertório muito grande nessas simulações, já que você pode discutir sobre praticamente tudo. Falando especificamente do concurso, que você faz no Brasil para ser diplomata, eu acredito que as simulações me ajudam principalmente com o repertório."

O diretor executivo da Hayek também ressalta a importância da participação de Yago na HMUN. "É uma oportunidade única de realizar o sonho de um jovem talento com potencial incrível. Temos convicção que será uma experiência de vida transformadora para ele. Quem sabe que esse não pode ser o empurrãozinho necessário para um dia vermos o Yago como um futuro presidente das Nações Unidas, ou em outro cargo de relevância internacional? Vemos no Yago justamente esse potencial de se tornar uma liderança internacional e inspirar outros jovens a percorrer o mesmo caminho", ressalta o diretor executivo da instituição de ensino.

Planos para o futuro

Yago também comentou que planeja continuar participando de simulações mesmo na graduação. "Eu gostaria de começar a participar mais de debate competitivo, já que aqui no Brasil por exemplo, nós temos ligas de debate, na maioria das universidades federais". Ele também pontua que, além de se preparar para o concurso, almeja ganhar cada vez mais repertório e se desenvolver como profissional e como ser humano.