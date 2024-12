Sisu 2025: Quem pode participar e como funciona a seleção

JR João Ribeiro

O resultado da chamada regular será publicado no dia 26 de janeiro e poderá ser acessado no Portal Único de Acesso - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Em 17 de janeiro, as inscrições para a edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 serão abertas. A inscrição deve ser feita exclusivamente no site oficial do Sisu — clique aqui para acessar — até 23h59 do dia 21 de janeiro. O edital publicado pelo Ministério da Educação informa que o processo seletivo será de uma única etapa, com os candidatos podendo se inscrever em até duas opções de vagas.

O resultado da chamada regular será publicado no dia 26 de janeiro e poderá ser acessado no Portal Único de Acesso. As vagas serão preenchidas conforme a ordem de classificação dos candidatos — através das notas obtidas no Enem. O estudante não poderá escolher se ingressará no primeiro ou no segundo semestre.

Para participar da seleção, os requisitos são que o estudante tenha completado o ensino médio, participado da edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não tenha zerado a redação. Os selecionados, na chamada regular ou através da lista de espera, deverão concluir a matrícula na universidade no período informado pelo edital.

De acordo com o MEC, a classificação dos estudantes será, primeiramente, na modalidade ampla concorrência. As vagas ofertadas pela Lei de Cotas ocorrerá em seguida.

Inscrições - 17 a 21 de janeiro

- 17 a 21 de janeiro Chamada Regular - 26 de janeiro

- 26 de janeiro Matrícula ou registro acadêmico junto à instituição - 27 a 31 de janeiro

- 27 a 31 de janeiro Manifestação de interesse na lista de espera - 26 a 31 de janeiro

*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca