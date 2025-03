Governo de Pernambuco abre seleção para 104 vagas em Fernando de Noronha

CB Correio Braziliense

Por Fernanda Ghazali* — Já pensou em trabalhar no paraíso? Começa nesta sexta-feira (28/3) o processo seletivo simplificado lançado pelo Governo de Pernambuco para a contratação de 104 profissionais de nível médio que atuarão no Arquipélago de Fernando de Noronha. A seleção será composta por uma única etapa, de caráter eliminatório e classificatório.

Confira as vagas disponíveis:

Assistente de biblioteca: 2 vagas – salário de R$ 2,6 mil;

Assistente de educação infantil: 20 vagas – salário de R$ 2,6 mil;

Fiscal portuário: 6 vagas – salário de R$ 2,7 mil;

Recepcionista aeroportuário: 6 vagas – salário de R$ 2,7 mil;

Assistente administrativo: 70 vagas – salário de R$ 3 mil.

Os interessados poderão se inscrever até 11 de abril, enviando a documentação exigida via Sedex com aviso de recebimento para o Escritório de Apoio, localizado na Avenida Rio Capibaribe, no bairro de Santo Antônio. Outra opção é realizar a inscrição presencialmente na quadra da EREM Arquipélago Fernando de Noronha, entre os dias 8 e 11 de abril.

A análise curricular será feita entre 14 e 30 de abril, e o resultado preliminar do processo seletivo será divulgado até 9 de maio no site oficial da Secretaria de Administração de Pernambuco.

O edital completo, com detalhes sobre os documentos necessários para a inscrição, foi publicado na edição de quinta-feira (27/3) do Diário Oficial do Estado de Pernambuco.

Aqueles que forem aprovados assinarão contratos com duração de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Todas as funções exigem carga horária de 40 horas semanais, sob regime de diarista.

*Estagiária sob supervisão de Andreia Castro