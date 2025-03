Concurso Conab: edital prevê 403 vagas e salários de até R$ 8.140

RP Raphaela Peixoto

As vagas são para lotação nas unidades da CONAB em todo o território nacional - (crédito: Conab/Divulgação)

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) publicou o edital de abertura do concurso público com 403 vagas. O certame também formará cadastro reserva. As vagas são para lotação nas unidades da Conab em todo o território nacional. O documento consta no Diário Oficial da União desta sexta-feira (28/3).

As oportunidades são para os cargos de assistente (34 vagas) e de analista (369 vagas). O salário-base para o cargo de analista é de R$ 8.140,88 e para o cargo de assistente é de R$ 3.459,87. A jornada de trabalho é de até 40 horas semanais, salvo jornadas regulamentadas por legislação específica.

O processo seletivo com as provas objetiva (de caráter eliminatório e classificatório para todos cargos) e discursiva (de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de analista). A aplicação das provas está prevista para 13 de julho.

Interessados podem se inscrever por meio do site do Instituto Consulpam, banca organizadora do certame, entre 14 de abril e 15 de maio.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 50 - para cargo de assistente - a R$ 80 - para cargos de analista. Podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, entre 14 e 20 de abril, os candidatos doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico.

As vagas para os cargos de assistente exigem ensino médio completo ou técnico em áreas específicas, como tecnologia da informação, contabilidade e técnico agrícola. Já para os cargos de analista requerem nível superior em diversas especialidades, entre elas: administração, contabilidade, arquitetura e tecnologia da informação.

O certame será válido por dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final do concurso, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

