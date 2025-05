Inep prevê avaliação amostral de polos de EAD a partir de 2026

RP Raphaela Peixoto

Edif..cio sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais An..sio Teixeira (INEP). - (crédito: Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) pretende incluir a avaliação amostral dos polos de Ensino a Distância (EAD) como parte do novo modelo de reformulação das visitas in loco no ensino superior. A informação foi anunciada por Ulysses Tavares Teixeira, diretor de Avaliação da Educação Superior (Daes) do Inep, durante a 17ª edição do Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular (CBESP), promovido pelo Fórum Brasil Educação.

Segundo Teixeira, devido à grande quantidade de polos em funcionamento no país — cerca de 52 mil —, a avaliação será realizada por amostragem, sem a obrigatoriedade de inspeção em todas as unidades. "A ideia é obter evidências sobre a oferta da educação superior também nos formatos a distância, considerando suas especificidades e requisitos próprios", explicou o diretor.



A previsão é de que as visitas amostrais comecem em 2026, dentro do novo ciclo trienal de avaliações externas. A proposta prevê que, no primeiro ano, os cursos passem pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). No segundo, as instituições deverão apresentar um relatório de autoavaliação com base nos resultados obtidos. Por fim, no terceiro ano, comissões designadas realizarão visitas in loco para avaliar todos os cursos de determinada área em todas as instituições do país.

Atualmente, as avaliações presenciais de cursos a distância ocorrem apenas na sede das instituições, onde são analisados aspectos como corpo docente, projeto pedagógico, ambiente virtual de aprendizagem e infraestrutura tecnológica. Com a mudança, o Inep busca ampliar o escopo das avaliações, incluindo a estrutura dos polos de apoio presencial no processo.

Sobre Cbesp

Cerca de 500 pessoas participam da 17ª edição do Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular (CBESP), que começou na quarta-feira (28/5) em Touros (RN). O evento é organizado pelo Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior (Fórum) e ocorre até sexta-feira (30/5). O tema deste ano é “Transformando pessoas pela educação na construção de um Brasil de todos e para todos”.

Promovido pelo Fórum Brasil Educação, o CBESP reúne entidades representativas do ensino superior particular, como a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).

*A jornalista viajou a convite do evento