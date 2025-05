Enem 2025: confira datas e regras do edital do exame

BL Bianca Lucca

Nesta sexta-feira (23/5), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Conforme o comunicado do Diário Oficial da União (DOU), o período de inscrição ocorrerá entre 26 de maio a 6 de junho, e os interessados poderão se inscrever pela Página do Participante no site oficial do Inep.

Em todo o Brasil, as provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. São elas quatro provas objetivas, sendo 45 questões de cada prova de múltipla escolha, e uma redação em língua portuguesa.

No primeiro dia (9/11), serão aplicadas as provas de redação e as objetivas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (inglês ou espanhol), História, Geografia, Filosofia e Sociologia. O tempo de duração do exame será de 5 horas e 30 minutos.

No segundo dia (16/11), serão aplicadas as provas de Matemática, Química, Física e Biologia. Nesta data, a aplicação terá 5 horas de duração. Os portões de acesso aos locais dos exames abrirão às 12h, encerrando a entrada às 13h, no horário de Brasília. O início será às 13h30, e o término às 19h no primeiro dia e às 18h30 no segundo.

Caso o participante falte na aplicação devido problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, as provas serão nos dias 16 e 17 de dezembro, segundo o edital.

Participantes do Enem com mais de 18 anos que não concluíram a educação básica poderão novamente obter a certificação do ensino médio — desde que alcancem pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento e mais de 500 na redação. A informação foi antecipada pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

Taxa de inscrição

Para inscrever-se no Exame Nacional do Ensino Médio, será cobrada a taxa de R$ 85. O valor pode ser pago por boleto (gerado na Página do Participante), pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). O prazo do pagamento da taxa irá até 11 de junho, sem prorrogação.

Participantes que usarem os resultados do Enem 2025 para obter o certificado de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência, estiverem inscritos no CadÚnico e forem concluintes do ensino médio em 2025 não terão boleto gerado — mesmo que não tenham solicitado isenção da taxa. A informação consta no edital.

Nome social

Durante a inscrição, candidatos que se identificam com outro gênero podem solicitar o uso do nome social. O tratamento será automático para travestis, transexuais e transgêneros, desde que o nome social esteja previamente registrado na Receita Federal. Não é necessário enviar documentos.

Acessibilidade

Participantes que precisarem de atendimento especializado devem solicitá-lo na inscrição, informando a condição específica (como deficiência, TEA, gravidez, entre outras). Os recursos disponíveis estão descritos no edital.

Cidades do Pará

Em Belém, Ananindeua e Marituba, as provas do Enem 2025 serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da COP 30, que ocorrerá entre 10 e 21 de novembro. Segundo o edital, a mudança é excepcional devido à conferência da ONU sobre mudanças climáticas, sediada em Belém.

