MEC inicia pagamento da 3ª parcela de 2025 do Pé-de-Meia nesta segunda

IM Iago Mac Cord

Também teve início hoje o processo de inscrição do Enem 2025, que vai se prolongar até o dia 6 de junho. Todos os alunos beneficiários do Pé-de-Meia têm direito à isenção da taxa de inscrição da prova - (crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasília)

O Ministério da Educação (MEC) iniciou nesta segunda-feira (26/5) o pagamento da 3ª parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia. O valor pago aos alunos beneficiários é de R$ 200,00, referente à presença de, pelo menos, 80% nas aulas, e será repassado até o dia 2 de junho.

No caso de alunos menores de idade, movimentação bancária, saque do valor e utilização do aplicativo Caixa Tem — local onde o valor do benefício é depositado — só podem ser feitos mediante autorização do responsável legal.



O formulário de consentimento é preenchido no próprio aplicativo — por pais ou mães — ou em uma agência da Caixa Econômica Federal — por outros responsáveis legais. Para alunos que tiverem 18 anos ou mais, a conta se encontra desbloqueada para a utilização do benefício fornecido.

Ao longo de todo o ensino médio, os valores recebidos pelos estudantes contemplados pelo Pé-de-Meia pode chegar a R$ 9.200,00 por aluno. Para chegar no montante, os jovens recebem parcelas mensais de R$ 200,00 ao longo do ano, se mantiveram uma presença mínima exigida nas aulas.

Enem

Também teve início hoje o processo de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que vai se prolongar até o dia 6 de junho. Todos os alunos beneficiários do programa Pé-de-Meia têm direito à isenção da taxa de inscrição da prova.

Como uma forma de incentivar ainda mais os jovens, o programa prevê parcela bônus de R$ 200 para todos os contemplados que comparecerem e realizarem os dois dias de prova do Enem. O valor será pago após a conclusão do exame.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

