Concurso MPSP: publicado edital com salário de R$ 13 mil

O edital para o cargo de analista de promotoria do Ministério Público de São Paulo foi publicado no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (8/8). O certame oferece 15 vagas, como remuneração de mais de R$13 mil. A carga horário de trabalho será de 40 horas semanais.

O concurso terá quatro fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório; investigação social, de caráter eliminatório; e prova oral, de caráter eliminatório e classificatório.

São atribuições do cargo de analista de promotoria II (agente de promotoria) efetuar diligências e pesquisas para a obtenção de dados de interesse do Ministério Público; proteger informações sigilosas e oferecer proteção, quando necessária, aos membros da Instituição; analisar informações provenientes de várias áreas de atuação do Ministério Público; efetuar diligências para localização de pessoas; empreender medidas que propiciem conhecimentos sobre fatos e situações de interesse e entre outros.

As inscrições deverão ser realizadas no site da Fundação Vunesp, responsável pelo certame. O prazo para se inscrever é de quinta-feira (14/8) a 15 de setembro. O prazo para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$181, termina em 16 de setembro As provas objetiva e dissertativa serão aplicadas em 23 de novembro. O edital pode ser acessado na íntegra neste link.