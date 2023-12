YR Yasmin Rajab

Os resultados foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) - (crédito: FNDE/Divulgação)

Estão disponíveis o resultado final das provas objetivas e o provisório das provas discursivas do concurso público do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os resultados foram publicados no Diário Oficial da União (DOU), desta sexta-feira (29/12).

Os participantes poderão acessar a imagem dos exames discursivos e interpor recurso contra o resultado provisório a partir das 10h do dia 2 de janeiro de 2024, no site do Cebraspe, banca organizadora. O prazo acaba às 18h do dia 3/1.

Os exames foram aplicados em 3 de dezembro, no período matutino e vespertino. Além das provas, os candidatos passarão por um curso de formação. Todas as fases do certame ocorrem no Distrito Federal.



Ao todo, o edital do FNDE ofertou 100 vagas para especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais. A carreira exige diploma de ensino superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de até R$ 7,9 mil, além de benefícios.