Concurso CNMP: resultado final para técnico e analista é divulgado

YR Yasmin Rajab

Publicado o resultado final do concurso do CNMP - (crédito: CNMP/Divulgação)

Está disponível o resultado final do concurso público do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Os nomes dos candidatos aprovados foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (8/1).

Organizado pelo Cebraspe, o certame ofertou nove oportunidades de preenchimento imediato para as carreiras de técnico e analista do CNMP. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de até R$ 12,4 mil.

Do quantitativo de vagas, seis foram para técnico, destinadas a especialidade administração. Já a carreira de analista foi contemplada com três vagas, para as especialidades de direito, gestão pública e desenvolvimento de sistemas.



Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas e teste de aptidão física. Os exames foram aplicados em 16 de abril de 2023.

Os nomeados cumprirão a carga horária semanal de 40 horas. O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do CNMP.