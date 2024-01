Casa da Moeda abre inscrições para 68 vagas e iniciais de R$ 9 mil

YR Yasmin Rajab

Casa da Moeda do Brasil - (crédito: Google Maps/Reprodução/Agência Brasil)

Atenção, concurseiros! Estão abertas as inscrições do concurso público da Casa da Moeda. Os interessados em participar podem se candidatar até 31 de janeiro, por meio do site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora. As taxas variam entre R$ 90 a R$ 120.

Ao todo, são ofertadas 68 oportunidades para ensino médio e superior. Desse quantitativo, 54 são de preenchimento imediato e 14 são para formação de cadastro reserva. Confira as carreiras contempladas:



Ensino médio

Técnico de segurança - segurança corporativa e patrimonial (masculino): 20 vagas;



Técnico de segurança - segurança corporativa e patrimonial (feminino): 20 vagas;



Técnico de segurança - prevenção e combate a incêndio: 12 vagas.

Ensino superior

Analista de produção - designer de valores/gravador: 2 vagas.

Os aprovados e nomeados receberão salários que podem chegar a mais de R$ 9 mil, de acordo com a carreira escolhida.

Etapas da seleção

A seleção será composta pelas etapas de provas objetivas, para todos os candidatos; prova de capacidade física e avaliação psicológica, somente para o cargo de técnico de segurança; procedimento de heteroidentificação, para os candidatos que se autodeclararem negros; qualificação biopsicossocial; e exames médicos pré-admissionais.

As provas objetivas, a avaliação psicológica, a prova de capacidade física e o procedimento de heteroidentificação serão realizados na cidade do Rio de Janeiro.