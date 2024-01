IBGE abre processo seletivo com 43 vagas para agente de pesquisas

YR Yasmin Rajab

A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado - (crédito: Reprodução)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um novo processo seletivo simplificado destinado a contratação temporária de pessoal para a carreira de agente de pesquisas e mapeamento.

São ofertadas 43 oportunidades. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 1.512,38, além do auxílio alimentação no valor de R$ 658, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário.

A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não passe de três anos.



As vagas são para os estados de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas, de maneira gratuita, até 12 de janeiro. Para se candidatar, basta comparecer a um dos postos de inscrição, relacionados na página do concurso, e entregar os documentos descritos.