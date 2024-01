Concurso Unificado: bolsistas do ProUni e Fies serão isentos da inscrição

YR Yasmin Rajab

O certame ofertará 6,6 mil oportunidades de níveis médio e superior - (crédito: Agência Brasil/Reprodução)

Estudantes bolsistas do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) não precisarão pagar a taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU).

A informação foi repassada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (10/1).

O edital, previsto para sair nesta quarta, ainda não foi publicado. A previsão é de que o documento saia até o fim da tarde, em edição extra do Diário Oficial da União.

A previsão é de que as inscrições estejam disponíveis no período entre 19 de janeiro a 9 de fevereiro. As provas serão aplicadas em 220 municípios.