Edital concurso unificado: ministério apresenta detalhes em coletiva; veja

YR Yasmin Rajab

O Concurso Unificado é o novo modelo de seleção de servidores públicos, criado pelo MGI - (crédito: Mariana Lins)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) realiza nesta quarta-feira (10/1) uma entrevista coletiva sobre o Concurso Nacional Unificado. A ação é conduzido pela ministra do MGI, Esther Dweck, e conta com a presença da equipe da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame.

O Concurso Unificado é o novo modelo de seleção de servidores públicos, criado pelo MGI. O objetivo da entrevista é destacar os pontos do edital, previsto para sair hoje.

Acompanhe: