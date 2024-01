Concurso para soldado da PMDF: candidatos são chamados para teste físico

YR Yasmin Rajab

O edital da PMDF oferta 1,4 mil vagas para soldado - (crédito: Reprodução/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) publicou o resultado da redação pós-recurso e convoca os candidatos para a carreira de soldado para participarem do teste de aptidão física. As informações saíram no Diário Oficial (DODF) desta quarta-feira (10/1).

O candidato poderá consultar, de maneira individual, a resposta do recurso contra o resultado da redação, no site do Instituto AOCP, banca organizadora. Os documentos ficarão disponíveis por 10 dias, a contar desta quarta (10).

O teste físico será realizado em dois dias, sendo que, no primeiro, ocorrerão os testes de barra fixa, flexão abdominal e corrida e, no segundo, haverá o teste de natação. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário fixado.



O edital da PMDF oferta 1,4 mil vagas para soldado. Durante o curso, os candidatos receberão salários iniciais de R$ 5,3 mil. Após a etapa, a remuneração será alterada para R$ 6.081, além do auxílio alimentação de R$ 850.