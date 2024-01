Site do Cebraspe volta ao normal após passar por instabilidades

YR Yasmin Rajab

Site do Cebraspe esteve fora do ar nesta quarta-feira (11/1) - (crédito: Reprodução/site do Cebraspe)

O site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) voltou ao normal após passar por instabilidades no acesso nesta quarta-feira (10/1).

Em nota enviada ao Correio, a banca informou que irá prorrogar o prazo do período de inscrições, envio de documentos e recursos dos concursos públicos com encerramento na data. Confira o comunicado na íntegra:



"O Cebraspe informa que o portal da Instituição passou por instabilidades no acesso nesta quarta-feira (10/1), mas foi normalizado. Informa, ainda, que os links de inscrições, envio de documentos e recursos com encerramento nesta data terão prorrogação por igual período em que estiveram fora."



Nas redes sociais, vários candidatos reclamaram sobre a dificuldade de acessar o site da banca.

"O site do Cebraspe não funciona de jeito nenhum, estou desesperada", disse uma candidata. "É impressão minha ou o site do Cebraspe caiu?", disse um outro. "Aí abre concurso no site do Cebraspe, mas o site não abre, dá erro... Como faz?", comentou uma terceira.