Concurso Nacional Unificado: confira o edital com 6,6 mil vagas

YR Yasmin Rajab

Foi publicado o edital do Concurso Unificado com 6,6 mil vagas - (crédito: Helena Dornelas/CB.D.A Press)

Após meses de espera, finalmente saiu o edital do Concurso Nacional Unificado. O documento foi publicado em edição extra no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (10/1). Organizado pela Fundação Cesgranrio, o certame é um novo modelo de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Ao todo, são ofertadas 6.640 oportunidades para diversos tipos de carreiras. As vagas são distribuídas entre os 21 órgãos públicos participantes.

Os interessados em participar da seleção poderão se inscrever a partir de 19 de janeiro, na página do Concurso Nacional Unificado. O período será encerrado em 9 de fevereiro. As taxas vão custar R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior.

Estudantes bolsistas do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) serão isentos do pagamento da taxa.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e curso de formação (apenas para os cargos que necessitarem). Os exames estão marcados para serem aplicados em 5 de maio, em 220 municípios do Brasil.

Cargos e distribuição de vagas

Confira os cargos e a distribuição de vagas do Concurso Nacional Unificado:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI):

Especialistas em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG): 150 vagas;



Analista de infraestrutura (AIE): 30 vagas;



Analista técnico de políticas sociais (ATPS): 360 vagas;



Analista em tecnologia da informação (ATI): 300 vagas;



Analista técnico-administrativo: 190 vagas;



Economista: 27 vagas;



Psicólogo: 2 vagas;



Estatístico: 12 vagas;



Técnico em comunicação social: 10 vagas;



Técnico em assuntos educacionais: 2 vagas;



Arquivista: 16 vagas;



Arquiteto: 14 vagas;



Engenheiro: 68 vagas;



Bibliotecário: 4 vagas;



Contador: 5 vagas;



Médico: 20 vagas.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC):

Analista de comércio exterior (ACE): 50 vagas;



Analista técnico-administrativo: 50 vagas;



Economista: 10 vagas.

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq):

Especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários: 30 vagas.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):

Especialista em regulação de serviços públicos de energia: 40 vagas.

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

Auditor-fiscal federal agropecuário: 200 vagas;



Analista em ciência e tecnologia: 40 vagas;



Tecnologista: 40 vagas;



Agente de atividades agropecuárias: 100 vagas;



Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal: 100 vagas;



Técnico de laboratório: 40 vagas.

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra):

Analista administrativo: 137 vagas;



Analista em reforma e desenvolvimento agrário: 446 vagas;



Engenheiro agrônomo: 159 vagas.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI):

Analista em ciência e tecnologia: 296 vagas.

Ministério dos Direitos Humanos (MDH):

Analista técnico de políticas sociais (ATPS): 40 vagas.

Ministério da Educação (MEC):

Analista técnico de políticas sociais (ATPS): 70 vagas.

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai):

Indigenista especializado: 152 vagas;



Administrador: 26 vagas;



Antropólogo: 19 vagas;



Arquiteto: 1 vaga;



Arquivista: 1 vaga;



Assistente social: 21 vagas;



Bibliotecário: 6 vagas;



Contador: 12 vagas;



Economista: 24 vagas;



Engenheiro: 20 vagas;



Engenheiro agrônomo: 31 vagas;



Engenheiro florestal: 2 vagas;



Estatístico: 1 vaga;



Geógrafo: 4 vagas;



Psicólogo: 6 vagas;



Sociólogo: 12 vagas;



Técnico em assuntos educacionais: 2 vagas;



Agente em indigenismo: 152 vagas;



Técnico em comunicação social: 10 vagas.

Ministério da Saúde (MS):

Tecnologista: 220 vagas.

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP):

Analista técnico administrativo: 100 vagas;



Analista técnico de políticas sociais (ATPS): 30 vagas.

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE):

Auditor-fiscal do trabalho (AFT): 900 vagas.

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc):

Analista administrativo: 15 vagas;



Especialista em previdência complementar: 25 vagas.

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS):

Especialista em regulação de saúde suplementar: 35 vagas.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):

Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas: 275 vagas;



Tecnologista em informações geográficas e estatísticas: 312 vagas;



Pesquisador em informações geográficas e estatísticas: 8 vagas;



Técnico em informações geográficas e estatísticas: 300 vagas.

Advocacia Geral da União (AGU):

Administrador: 154 vagas;



Arquiteto: 5 vagas;



Arquivista: 2 vagas;



Analista técnico-administrativo: 90 vagas;



Contador: 47 vagas;



Economista: 35 vagas;



Engenheiro: 18 vagas;



Estatístico: 7 vagas;



Médico: 3 vagas;



Psicólogo: 10 vagas;



Técnico em assuntos educacionais: 20 vagas;



Técnico em comunicação social: 9 vagas.

Ministério dos Povos Indígenas (MPI):

Analista técnico-administrativo: 30 vagas.

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO):

Analista técnico-administrativo: 45 vagas;



Economista: 15 vagas.

Ministério da Cultura (MinC):

Analista técnico-administrativo: 50 vagas.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep):

Pesquisador-tecnologista em informações e avaliações educacionais: 50 vagas.

Locais de aplicação

Coari; Itacoatiara; Labrea; Manaus; Manicore; Parintins; São Gabriel Da Cachoeira; Tabatinga; Tefe; Laranjal do Jari; Macapá; Oiapoque; Altamira; Ananindeua; Belém; Bragança; Breves; Cameta; Itaituba; Marabá; Monte Alegre; Oriximina; Paragominas; Parauapebas; Redenção; Santana do Araguaia; Santarém; São Felix do Xingu; Tucuruí; Ariquemes; Ji-Paraná; Porto Velho; Vilhena; Boa Vista; Rorainópolis; Araguaina; Gurupi; Palmas; Brasília; Aparecida de Goiânia; Catalão; Goianésia; Goiânia; Ipora; Itumbiara; Mineiros; Porangatu; Rio Verde; Campo Grande; Corumbá; Dourados; Três Lagoas; Alta Floresta; Barra do Garças; Caceres; Cuiabá; Rondonópolis; Sinop; Tangara da Serra; Várzea Grande; Arapiraca; Maceió; Barreiras; Bom Jesus da Lapa; Brumado; Camaçari; Eunápolis; Feira de Santana; Guanambi; Ilhéus; Irece; Itaberaba; Jacobina; Jequie; Lauro de Freitas; Paulo Afonso; Ribeira do Pombal; Salvador; Teixeira de Freitas; Vitoria da Conquista; Caucaia; Crateus; Fortaleza; Iguatu; Juazeiro do Norte; Maracanau; Quixada; Sobral; Bacabal; Balsas; Caxias; Chapadinha; Imperatriz; Pinheiro; Presidente Dutra; Santa Inês; Sao Luís; Campina Grande; João Pessoa; Patos; Sousa; Caruaru; Garanhuns; Jaboatão dos Guararapes; Olinda; Petrolina; Recife; Serra Talhada; Bom Jesus; Corrente; Floriano; Parnaíba; Picos; Sao Raimundo Nonato; Teresina; Caico; Mossoró; Natal; Parnamirim; Aracaju; Itabaiana; Cascavel; Curitiba; Guarapuava; Londrina; Maringá; Paranaguá; Ponta Grossa; São José dos Pinhais; Umuarama; Bagé; Caxias do Sul; Farroupilha; Passo Fundo; Pelotas; Porto Alegre; Santa Cruz do Sul; Santa Maria; Santo Angelo; Uruguaiana; Caçador; Chapecó; Cricúma; Florianópolis; Joinville; Lages; Sao José; Cachoeiro de Itapemirim; Colatina; São Mateus; Serra; Vila Velha; Vitória; Almenara; Aracuai; Araxá; Belo Horizonte; Betim; Contagem; Curvelo; Diamantina; Divinópolis; Governador Valadares; Ipatinga; Ituiutaba; Janauba; Januaria; Juiz de Fora; Lavras; Montes Claros; Muriae; Paracatu; Passos; Patos de Minas; Pirapora; Itajuba; Teófilo Otoni; Uberaba; Uberlândia; Belford Roxo; Cabo Frio; Campos dos Goytacazes; Duque de Caxias; Niterói; Nova Iguaçú; Rio de Janeiro; São Gonçalo; São João de Meriti; Volta Redonda; Araçatuba; Bauru; Caçapava; Campinas; Guarulhos; Hortolândia; Itapeva; Jacareí; Marília; Mauá; Mogi das Cruzes; Osasco; Paulinia; Piracicaba; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santo André; São Bernardo do Campo; São Caetano do Sul; São José do Rio Preto; São José dos Campos; São Paulo; Sorocaba; Taboão da Serra; Valinhos; Vinhedo; Santos; Petrópolis; e Blumenau.