Concurso CVM: edital com 60 vagas e salário de R$ 20 mil é publicado

YR Yasmin Rajab

Inscrições serão abertas em 30 de janeiro - (crédito: Reprodução/Freepik)

Saiu o edital do concurso público da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O documento, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (12/1), oferta 60 oportunidades para as carreiras de inspetor (20 vagas) e analista (40 vagas).

As chances são divididas entre as seguintes especialidades:



Inspetor:

Mercado de capitais (São Paulo) - 7 vagas;

Mercado de capitais (Rio de Janeiro) - 6 vagas;

Contabilidade e auditoria (Rio de Janeiro) - 7 vagas.

Analista:

Mercado de capitais (Rio de Janeiro) - 15 vagas;

Gestão (Rio de Janeiro) - 7 vagas;

Contabilidade pública (Rio de Janeiro) - 1 vaga;

Ciência de dados (Rio de Janeiro) - 7 vagas;

TI: sistemas e desenvolvimento (Rio de Janeiro) - 5 vagas;

TI: infraestrutura e segurança (Rio de Janeiro) - 5 vagas.

Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a seleção compreenderá duas etapas, compostas por provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.



O prazo de validade do concurso é de 24 meses, contados da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Os aprovados e nomeados receberão o salário inicial de R$ 20.924,80.

Requisitos

Para todas as especialidades, exceto a de inspetor - contabilidade e auditoria e analista - contabilidade pública, os participantes deverão apresentar diploma de conclusão de curso superior, em nível de graduação, em qualquer área de formação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Já para as especialidades de inspetor - contabilidade e auditoria e analista - contabilidade pública, os concorrentes deverão apresentar diploma em contabilidade, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e o registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade.

Inscrições

As inscrições do concurso da CVM poderão ser realizadas no período entre 30 de janeiro a 6 de março, no site da FGV. A taxa custa R$ 145.