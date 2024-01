Concurso Nacional Unificado tem mais de 2 mil vagas para o DF; confira

YR Yasmin Rajab

As chances são divididas entre os 21 órgãos públicos participantes - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Divulgado na última quarta-feira (10/1), o edital do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) oferta, ao todo, 6.640 oportunidades para carreiras de níveis médio e superior. Do quantitativo de vagas, mais de 2 mil são de lotação no Distrito Federal. Confira a lista abaixo:

Bloco temático 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 275 vagas;

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel): 10 vagas;

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa): 2 vagas;

Ministério da Saúde (MS): 2 vagas.

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 2 vagas;

Bloco temático 2 – Tecnologia, Dados e Informação:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 335 vagas;



Ministério da Saúde (MS): 32 vagas;



Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): 20 vagas;



Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa): 20 vagas;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 6 vagas;



Superintendência Nacional de Previdência Complementar: 6 vagas.

Bloco temático 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 35 vagas;

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI): 13 vagas.



Bloco temático 4 – Trabalho e Saúde do Servidor:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 30 vagas;

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 6 vagas.

Bloco temático 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 480 vagas;



Ministério da Saúde (MS): 177 vagas;

Ministério dos Povos Indígenas: 30 vagas;

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI): 13 vagas;

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): 10 vagas;

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 2 vagas.

Bloco temático 6 – Setores Econômicos e Regulação:

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços: 60 vagas;



Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel): 30 vagas;



Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq): 30 vagas;

Superintendência Nacional de Previdência Complementar: 25 vagas;



Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 15 vagas;



Ministério do Planejamento e Orçamento: 15 vagas;

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI): 11 vagas;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 5 vagas.



Bloco temático 7 – Gestão Governamental e Administração Pública:

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 100 vagas;



Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 95 vagas;



Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços: 50 vagas;

Ministério da Cultura (MinC): 50 vagas;



Ministério do Planejamento e Orçamento: 45 vagas;

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): 20 vagas;



Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa): 18 vagas;



Ministério da Saúde (MS): 9 vagas;



Superintendência Nacional de Previdência Complementar: 9 vagas;

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 1 vaga.



Sobre o CNPU

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o CNU tem como objetivo promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.

As inscrições serão abertas em 19 de janeiro e poderão ser feitas até 9 de fevereiro, na página do Concurso Nacional Unificado. As taxas custam R$ 60, para nível médio, e R$ 90, para nível superior. Estudantes bolsistas do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) não precisarão pagar.