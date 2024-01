Enem dos Concursos: veja cronograma de datas do CPNU

VT Vitória Torres*

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o "Enem dos Concursos", estarão oficialmente abertas a partir da próxima sexta-feira. O certame oferece oportunidade para os que almejam uma carreira em 21 órgãos federais, com 6.640 mil vagas disponíveis em todo o país. Deste total, 2.039 estão destinados, exclusivamente, ao Distrito Federal.

Para participar do concurso, é imprescindível que o candidato possua uma conta ativa no gov.br, independente do nível (ouro, prata ou bronze). Durante o cadastro, o postulante deve fazer escolhas estratégicas, começando pela seleção de um bloco temático, seguido pela indicação dos cargos de interesse. Também é necessário ordenar suas preferências entre os cargos e especialidades desejados.

De acordo com o edital, é possível se inscrever para mais de um cargo, desde que estejam no mesmo bloco temático, pagando uma única taxa de inscrição. Durante o processo, os candidatos devem indicar a ordem de preferência para as vagas escolhidas. O governo estima que mais de três milhões de pessoas devem se inscrever. Os dados finais sobre o número de candidatos serão divulgados em 29 de fevereiro. Os cartões de confirmação das inscrições serão publicados dois meses depois, em 29 de abril.

Taxas

A taxa de inscrição é de R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 para nível superior. Candidatos que desejam solicitar a isenção precisam comprovar os requisitos no momento da inscrição, por meio do site do Concurso Público Nacional Unificado. Beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), doadores de medula óssea, bolsistas ou ex-bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni) e pessoas que cursam ou cursaram a faculdade financiados pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) têm direito ao benefício.

Para garantir isenção, é necessário ficar de olho nas datas. O prazo para solicitar essa gratuidade é mais curto para os candidatos que optarem por esta modalidade. Eles têm até 26 de janeiro para efetuar suas inscrições, enquanto os que optarem pelo pagamento da taxa têm até 9 de fevereiro para se cadastrar.

Segundo o edital divulgado, os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 22 mil, sendo que as vagas destinadas ao Distrito Federal exigem ensino superior. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pelo concurso, destacou que o CNU visa promover igualdade de oportunidades, padronizar procedimentos, aprimorar métodos de seleção e zelar pelo princípio da impessoalidade em todas as fases do certame.

Preparação

A prova do CNU ocorrerá em 5 de maio, em dois turnos e terá locais expandidos para 220 cidades em todas as unidades da Federação. A professora Emannuelle Gouveia, do Estratégia Concursos, compartilhou orientações para os concurseiros. A principal é a escolha do bloco. Segundo a educadora, o candidato também pode elaborar uma tabela, incluindo informações para cada cargo.

"É preciso montar a sua lista de cargos por prioridade e planejar uma estratégia de preparação, por exemplo, quais disciplinas focar mais e pontos mais importantes. A ideia da carreira pública pode gerar novas oportunidades e metas de vida", ressaltou Gouveia.

*Estagiária sob a supervisão de Luana Patriolino