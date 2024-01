TCDF tem concurso autorizado para procurador e auditor

YR Yasmin Rajab

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) teve um novo concurso público autorizado. O plenário autorizou a medida durante uma sessão administrativa em 13 de dezembro de 2023.

Na ocasião, foi autorizado o início dos procedimentos preparatórios e obrigatórios para a contratação de instituição especializada para a realização do certame.

Segundo informações repassadas ao Correio pelo próprio órgão, o certame será destinado ao provimento de vagas nas carreiras de procurador público e auditor de controle externo, nas áreas de tecnologia da informação, psicologia e arquivologia.



O último concurso do TCDF foi realizado no ano passado, com a oferta de 23 oportunidades de preenchimento imediato para os cargos de auditor de controle externo, na área de auditoria (10 vagas); auditor de controle externo, na área especializada em tecnologia da informação (3 vagas); e analista administrativo de controle externo (10 vagas).

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. O exame foi composto por 150 questões.