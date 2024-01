Seplad-DF retifica resultado final do concurso para agentes de saúde

YR Yasmin Rajab

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal publicou a retificação do resultado final do concurso público destinado ao provimento de vagas nas carreiras de agente de vigilância ambiental em saúde (AVAS) e agente comunitário de saúde (ACS).

O documento foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (17/1).

O edital foi publicado em 2022, ofertando 1.019 vagas para as carreiras. O quantitativo foi dividido da seguinte forma: 17 são vagas imediatas e 400 de cadastro reserva para o cargo de agente de vigilância ambiental, com salário de R$ 4.485; 102 chances imediatas e 500 de cadastro reserva para agente comunitário de saúde, com remuneração inicial de R$ 1.988.



Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas. O exame foi composto por 60 questões objetivas de caráter eliminatório e classificatório.

Atribuições

São atividades do agente de vigilância ambiental o combate à dengue, captura de escorpiões, ações educativas e preventivas contra ratos e pombos, controle químico para vetores, ações para avaliação de qualidade da água e do ar, entre outras.

Já os agentes comunitários de saúde atuam na promoção, proteção e prevenção da saúde, acompanhando as famílias em suas casas e orientando sobre as formas de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, trabalham com o mapeamento e o cadastramento dos dados demográficos e sociais da região.