ApexBrasil lança edital para analistas com salário de R$ 9 mil

LP Lorena Pacheco

Sede da ApexBrasil, em Brasília. A agência foi criada em 2003 e auxilia as exportações brasileiras - (crédito: ApexBrasil/Divulgação )

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) lançou edital de processo seletivo público com oferta de 15 vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de analista I.1, por prazo indeterminado.

Além do salário-base inicial, no valor de R$ 9.485,62, outras vantagens oferecidas pela ApexBrasil é o auxílio-alimentação e/ou auxílio-refeição no valor de R$ 1.879,42; plano de saúde Bradesco; Plano de Assistência Odontológica; auxílio-creche/escola/babá; auxílio-educação; auxílio-idioma; entre outros.

A ApexBrasil selecionará profissionais para seis perfis:

Aquisições e Jurídico (CR);

Infraestrutura e Patrimônio (2 vagas + CR);

Negócios Internacionais (9 vagas + CR);

Operações e Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Especialidade: Infraestrutura (1 vagas + CR);

Operações e Segurança de TIC – Especialidade: Segurança da Informação (2 vagas + CR); e

Processos Contábeis (1 vaga + CR).

A seleção é organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrições é de R$ 82,57 e o período de inscrições vai de 19 de janeiro a 1º de fevereiro.

Podem concorrer interessados com diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área e, dependendo do perfil ao qual se inscreva ainda é exigido, em alguns casos experiência mínima e/ou língua inglesa.

A seleção contará com as seguintes etapas, todas em Brasília (DF):

provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

comprovação de requisitos, de caráter eliminatório, e avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter classificatório; e

avaliação oral por competências, de caráter classificatório.

Haverá ainda avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer como pessoa com deficiência (reserva de 5% das chances) e procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras (reserva de 20% das chances).

A prova objetiva terá 60 questões, valendo 60 pontos, sobre português, legislação aplicada e normativos da Apex, ética e conduta, noções de gestão de projetos e processos, produtos e serviços da Apex (apenas para os perfis 1 e 3), noções de informática (exceto para os perfis 4 e 5), inglês (exceto aos perfis 2 e 6); além de conhecimentos específicos de cada área.

Já as discursivas terão duas questões valendo 10 pontos cada (mínimo de 10 linhas e máximo 20 linhas cada uma). Já a avaliação oral valerá 20 pontos, será feita de maneira individual e com, no máximo, 25 minutos de duração.

Os testes objetivos e discursivos serão aplicados em 10 de março.

O candidato selecionado, que vier a ser contratado, deverá Trabalhar na sede da ApexBrasil, em Brasília/DF, sendo da sua integral responsabilidade eventuais despesas decorrentes de mudança, no caso de ser procedente de outra região do país.

O candidato selecionado que vier a ser admitido, após o período de experiência, terá contrato de trabalho por prazo indeterminado, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A Apex é uma agência criada em 2003 pelo governo federal para auxiliar empresários na hora de exportar produtos a outros países, além de atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.