Governador do Piauí anuncia nomeação na Educação e novos concursos

YR Yasmin Rajab

Governador do Piauí, Rafael Fonteles - (crédito: Reprodução/Instagram/@rafael.fonteles)

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), afirmou que serão nomeados, ainda em janeiro, 85 professores e 75 novos servidores administrativos para a Universidade Estadual do Piauí (Uespi).

Entre as novidades, Fonteles também anunciou um novo concurso público para a Secretaria de Estado da Fazenda do Piauí (Sefaz), para as carreiras de auditor fiscal, auditor governamental, analista e agente.

Um novo certame para a Procuradoria-Geral do Estado do Piauí (PGE), destinado ao cargo de procurador, também está previsto para ocorrer até 2025.



Os anúncios foram feitos por meio das redes sociais, na última quinta-feira (11/1).

"Mais boas notícias para o fortalecimento dos serviços públicos do Estado do Piauí. Deveremos nomear ainda nesse mês de janeiro os 85 novos professores e 75 novos servidores administrativos da UESPI. E também teremos concurso público para SEFAZ (auditor fiscal, auditor governamental, analista, agente) e PGE (procurador) até 2025", diz a publicação.