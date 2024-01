Concurso Inpi tem nova data de aplicação após fortes chuvas no Rio

YR Yasmin Rajab

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) - (crédito: INPI/Divulgação)

O concurso público do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) ganhou nova data de aplicação após as provas do domingo (14/1) terem sido adiadas devido às fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro. Agora, as avaliações objetivas e discursivas serão aplicadas em 4 de fevereiro, com duração de 3 horas e 30 minutos.

A retificação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (18/1).

Os locais das provas poderão ser consultadas a partir de 26 de janeiro, no site do Cebraspe, banca organizadora. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual.

O candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de 1 hora do horário fixado, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Confira o cronograma:

6 a 8 de fevereiro: consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas;

7 e 8 de fevereiro: prazo para a interposição de recursos quanto às questões formuladas e(ou) aos gabaritos oficiais preliminares divulgados;

9 de fevereiro: divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas;

1º de março: divulgação do edital de resultado provisório nas provas objetivas.

Sobre o concurso

O concurso do Inpi oferece 120 oportunidades de nível superior, destinadas aos cargos de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial, pesquisador em propriedade industrial e tecnologia em propriedade industrial.

Fazem parte do edital as seguintes especialidades que podem ser ocupadas pelas seguintes áreas de graduação:

Analista de planejamento:

Administração;



Direito;



Contabilidade;



Economia;



Engenharia civil;



Engenharia elétrica;



Arquitetura; e



Psicologia.

Pesquisador em propriedade industrial:

Biologia celular e molecular, bioquímica, biotecnologia, enzimologia, microbiologia, imunologia e bioinformática;



Bioquímica imunologia, biologia celular e molecular, biotecnologia e microbiologia;



Redes de comunicação sem fio, sistemas de comunicações móveis, sistemas e redes de comunicação digital e protocolos de comunicação;



Processamento de sinais, processamento de dados de imagem, áudio ou voz, codificação, compressão e decodificação de imagem, áudio e voz e reconhecimento de padrões;



Instrumentos e processos de medição de grandezas físicas, químicas e biomédicas, sensores e biosensores, aparelhos de diagnóstico e terapia e biomecânica.

Tecnologia em propriedade industrial:

Desenvolvimento e manutenção de sistemas;



Infraestrutura de tecnologia da informação;



Segurança da informação.

O concurso é composto por aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório.

Os aprovados e nomeados deverão ter concluído curso de ensino superior nas áreas equivalentes de cada carreira. Os salários iniciais chegam a R$ 11 mil, composto pelo vencimento básico, retribuição por titulação e auxílio alimentação.