Esther Dweck reafirma previsão de um novo Concurso Unificado para 2026

O próximo Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) poderá ser realizado novamente em 2026. A informação foi repassada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministra, nesta quarta-feira (17/1).

Durante o momento, Esther afirmou que a previsão é de que o certame seja realizado de dois em dois anos, para recompor o quadro de servidores públicos de todos os ministérios. A informação já havia sido adiantada pelo Correio na última quarta-feira (10/1), após uma entrevista coletiva realizada pelo MGI.

"Ao longo deste e dos outros anos, vamos contemplar outros ministérios que não estão nessa primeira leva. A gente foi priorizando áreas que estavam muito desfalcadas e que não tiveram concursos recentes. A nossa expectativa é que o concurso seja de dois em dois anos para suprir toda a demanda", disse.



A ministra acrescentou que o intervalo é necessário por conta da logística que envolve o desenvolvimento e a aplicação das provas. "A gente só está conseguindo fazer esse processo num período de seis meses, entre a decisão e a realização, por conta do que a gente tem do Enem. O Enem foi uma grande escola de aprender fazer provas nesta dimensão e toda expertise está sendo aplicada no Concurso Nacional Unificado", completou.

O certame oferta 6.640 oportunidades de níveis médio e superior, divididas entre os 21 órgãos públicos participantes. As inscrições começarão nesta sexta-feira (19/1) e poderão ser feitas até 9 de fevereiro, no site do Concurso Nacional Unificado.