Ministério do Planejamento amplia vagas para concurso com salário de R$ 20 mil

VT Vitória Torres

Diversas áreas de atuação estão contempladas, abrangendo Planejamento e Orçamento, Gestão de Desenvolvimento de Sistemas Orçamentários, entre outras - (crédito: Freepik/Reprodução)

O Ministério do Planejamento e Orçamento anunciou, por meio do Diário Oficial da União desta quinta-feira (18/1), a expansão do número de vagas para o concurso público de Analista de Planejamento e Orçamento. Em conformidade com uma determinação de 2019, a seleção poderá contemplar até o triplo do total de vagas disponíveis para formação de cadastro reserva, indicando a possibilidade de um total de 400 postos, sendo 300 destinados à lista de espera, uma vez que o Ministério foi autorizado a contratar inicialmente 100 novos analistas.

O aguardado edital do certame, sob responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), está programado para ser publicado ainda em janeiro.

O processo seletivo será composto por três etapas: prova objetiva, prova discursiva e análise de títulos.

As vagas para analista de Planejamento e Orçamento requerem candidatos com ensino superior, oferecendo uma remuneração inicial atrativa de R$ 20.924,79, além de um auxílio-alimentação de R$ 658.

Veja as áreas de atuação contempladas:

Planejamento e Orçamento (65 vagas)

Gestão de Desenvolvimentos de Sistemas Orçamentários (13 vagas)

Tecnologia da Informação – Dados Orçamentários (5 vagas)

Tecnologia da Informação – Gerência de Projetos e Governança de TI (6 vagas)

Tecnologia da Informação – Gestão de Estrutura de TI (2 vagas)

Tecnologia da Informação – Gestão da Segurança da Informação Orçamentária (2 vagas)

Tecnologia da Informação – Gestão de Contratos TI (2 vagas)

Desenvolvimento Institucional (5 vagas)

*Estagiária sob a supervisão de Ronayre Nunes