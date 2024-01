Inscrições do Concurso Unificado: saiba quem tem direito a isenção

YR Yasmin Rajab

Página inicial Censgrario - (crédito: Reprodução)

Os interessados em participar do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) já podem se inscrever pelo site oficial até 9 de fevereiro. As taxas custam R$ 60, para nível médio, e R$ 90, para nível superior.

A isenção de taxa pode ser solicitada até 26 de janeiro. Veja abaixo quem tem direito:



Estudantes bolsistas ou ex-bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni);

Estudantes que cursam ou cursaram faculdade por meio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies);

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);

Doadores de medula óssea.

Para se inscrever, basta acessar a página do CNPU e logar com a conta do gov.br. Clique aqui e veja o passo a passo.

O certame oferta 6.640 oportunidades de níveis médio e superior para diversas carreiras. O número é dividido entre os 21 órgãos públicos participantes.