Concurso Nacional Unificado: inscrição a 6,6 mil vagas começam hoje (19)

Os participantes poderão se inscrever até 9 de fevereiro - (crédito: Reprodução/MGI)

As inscrições do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) serão abertas nesta sexta-feira (19/1), a partir das 10h. Para se candidatar, os interessados deverão acessar a página do concurso, clicando aqui, ou o site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora, clicando aqui.

Os participantes poderão se inscrever até 9 de fevereiro. As inscrições são feitas utilizando a conta Gov.br. As taxas custam R$ 60, para nível médio, e R$ 90, para nível superior.

Estudantes bolsistas do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) não precisarão pagar a taxa de inscrição do CNPU.

O certame oferta, ao todo, 6.640 oportunidades de níveis médio e superior. As chances são divididas entre os 21 órgãos públicos participantes.

Cronograma: as principais datas do CNU:

19 de janeiro a 09 de fevereiro de 2024 – inscrições;



29 de fevereiro de 2024 – divulgação dos dados finais de inscrições;



29 de abril de 2024 – divulgação dos cartões de confirmação;



5 de maio de 2024 – aplicação das provas;



3 de junho de 2024 – divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação;



30 de julho de 2024 – divulgação final dos resultados;



5 de agosto de 2024 – início da convocação para posse e cursos de formação.

Distribuição de vagas:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI):

Especialistas em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG): 150 vagas;



Analista de infraestrutura (AIE): 30 vagas;



Analista técnico de políticas sociais (ATPS): 360 vagas;



Analista em tecnologia da informação (ATI): 300 vagas;



Analista técnico-administrativo: 190 vagas;



Economista: 27 vagas;



Psicólogo: 2 vagas;



Estatístico: 12 vagas;



Técnico em comunicação social: 10 vagas;



Técnico em assuntos educacionais: 2 vagas;



Arquivista: 16 vagas;



Arquiteto: 14 vagas;



Engenheiro: 68 vagas;



Bibliotecário: 4 vagas;



Contador: 5 vagas;



Médico: 20 vagas.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC):

Analista de comércio exterior (ACE): 50 vagas;



Analista técnico-administrativo: 50 vagas;



Economista: 10 vagas.

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq):

Especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários: 30 vagas.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):

Especialista em regulação de serviços públicos de energia: 40 vagas.

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

Auditor-fiscal federal agropecuário: 200 vagas;



Analista em ciência e tecnologia: 40 vagas;



Tecnologista: 40 vagas;



Agente de atividades agropecuárias: 100 vagas;



Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal: 100 vagas;



Técnico de laboratório: 40 vagas.

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra):

Analista administrativo: 137 vagas;



Analista em reforma e desenvolvimento agrário: 446 vagas;



Engenheiro agrônomo: 159 vagas.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI):

Analista em ciência e tecnologia: 296 vagas.

Ministério dos Direitos Humanos (MDH):

Analista técnico de políticas sociais (ATPS): 40 vagas.

Ministério da Educação (MEC):

Analista técnico de políticas sociais (ATPS): 70 vagas.

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai):

Indigenista especializado: 152 vagas;



Administrador: 26 vagas;



Antropólogo: 19 vagas;



Arquiteto: 1 vaga;



Arquivista: 1 vaga;



Assistente social: 21 vagas;



Bibliotecário: 6 vagas;



Contador: 12 vagas;



Economista: 24 vagas;



Engenheiro: 20 vagas;



Engenheiro agrônomo: 31 vagas;



Engenheiro florestal: 2 vagas;



Estatístico: 1 vaga;



Geógrafo: 4 vagas;



Psicólogo: 6 vagas;



Sociólogo: 12 vagas;



Técnico em assuntos educacionais: 2 vagas;



Agente em indigenismo: 152 vagas;



Técnico em comunicação social: 10 vagas.

Ministério da Saúde (MS):

Tecnologista: 220 vagas.

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP):

Analista técnico administrativo: 100 vagas;



Analista técnico de políticas sociais (ATPS): 30 vagas.

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE):

Auditor-fiscal do trabalho (AFT): 900 vagas.

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc):

Analista administrativo: 15 vagas;



Especialista em previdência complementar: 25 vagas.

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS):

Especialista em regulação de saúde suplementar: 35 vagas.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):

Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas: 275 vagas;



Tecnologista em informações geográficas e estatísticas: 312 vagas;



Pesquisador em informações geográficas e estatísticas: 8 vagas;



Técnico em informações geográficas e estatísticas: 300 vagas.

Advocacia Geral da União (AGU):

Administrador: 154 vagas;



Arquiteto: 5 vagas;



Arquivista: 2 vagas;



Analista técnico-administrativo: 90 vagas;



Contador: 47 vagas;



Economista: 35 vagas;



Engenheiro: 18 vagas;



Estatístico: 7 vagas;



Médico: 3 vagas;



Psicólogo: 10 vagas;



Técnico em assuntos educacionais: 20 vagas;



Técnico em comunicação social: 9 vagas.

Ministério dos Povos Indígenas (MPI):

Analista técnico-administrativo: 30 vagas.

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO):

Analista técnico-administrativo: 45 vagas;



Economista: 15 vagas.

Ministério da Cultura (MinC):

Analista técnico-administrativo: 50 vagas.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep):

Pesquisador-tecnologista em informações e avaliações educacionais: 50 vagas.

Locais de aplicação do exame

Coari; Itacoatiara; Labrea; Manaus; Manicore; Parintins; São Gabriel Da Cachoeira; Tabatinga; Tefe; Laranjal do Jari; Macapá; Oiapoque; Altamira; Ananindeua; Belém; Bragança; Breves; Cameta; Itaituba; Marabá; Monte Alegre; Oriximina; Paragominas; Parauapebas; Redenção; Santana do Araguaia; Santarém; São Felix do Xingu; Tucuruí; Ariquemes; Ji-Paraná; Porto Velho; Vilhena; Boa Vista; Rorainópolis; Araguaina; Gurupi; Palmas; Brasília; Aparecida de Goiânia; Catalão; Goianésia; Goiânia; Ipora; Itumbiara; Mineiros; Porangatu; Rio Verde; Campo Grande; Corumbá; Dourados; Três Lagoas; Alta Floresta; Barra do Garças; Caceres; Cuiabá; Rondonópolis; Sinop; Tangara da Serra; Várzea Grande; Arapiraca; Maceió; Barreiras; Bom Jesus da Lapa; Brumado; Camaçari; Eunápolis; Feira de Santana; Guanambi; Ilhéus; Irece; Itaberaba; Jacobina; Jequie; Lauro de Freitas; Paulo Afonso; Ribeira do Pombal; Salvador; Teixeira de Freitas; Vitoria da Conquista; Caucaia; Crateus; Fortaleza; Iguatu; Juazeiro do Norte; Maracanau; Quixada; Sobral; Bacabal; Balsas; Caxias; Chapadinha; Imperatriz; Pinheiro; Presidente Dutra; Santa Inês; Sao Luís; Campina Grande; João Pessoa; Patos; Sousa; Caruaru; Garanhuns; Jaboatão dos Guararapes; Olinda; Petrolina; Recife; Serra Talhada; Bom Jesus; Corrente; Floriano; Parnaíba; Picos; Sao Raimundo Nonato; Teresina; Caico; Mossoró; Natal; Parnamirim; Aracaju; Itabaiana; Cascavel; Curitiba; Guarapuava; Londrina; Maringá; Paranaguá; Ponta Grossa; São José dos Pinhais; Umuarama; Bagé; Caxias do Sul; Farroupilha; Passo Fundo; Pelotas; Porto Alegre; Santa Cruz do Sul; Santa Maria; Santo Angelo; Uruguaiana; Caçador; Chapecó; Cricúma; Florianópolis; Joinville; Lages; Sao José; Cachoeiro de Itapemirim; Colatina; São Mateus; Serra; Vila Velha; Vitória; Almenara; Aracuai; Araxá; Belo Horizonte; Betim; Contagem; Curvelo; Diamantina; Divinópolis; Governador Valadares; Ipatinga; Ituiutaba; Janauba; Januaria; Juiz de Fora; Lavras; Montes Claros; Muriae; Paracatu; Passos; Patos de Minas; Pirapora; Itajuba; Teófilo Otoni; Uberaba; Uberlândia; Belford Roxo; Cabo Frio; Campos dos Goytacazes; Duque de Caxias; Niterói; Nova Iguaçú; Rio de Janeiro; São Gonçalo; São João de Meriti; Volta Redonda; Araçatuba; Bauru; Caçapava; Campinas; Guarulhos; Hortolândia; Itapeva; Jacareí; Marília; Mauá; Mogi das Cruzes; Osasco; Paulinia; Piracicaba; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santo André; São Bernardo do Campo; São Caetano do Sul; São José do Rio Preto; São José dos Campos; São Paulo; Sorocaba; Taboão da Serra; Valinhos; Vinhedo; Santos, Petrópolis e Blumenau.

Qual será a periodicidade

O próximo Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) poderá ser realizado novamente em 2026. A informação foi repassada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministra, nesta quarta-feira (17/1).

Durante o momento, Esther afirmou que a previsão é de que o certame seja realizado de dois em dois anos, para recompor o quadro de servidores públicos de todos os ministérios. A informação já havia sido adiantada pelo Correio na última quarta-feira (10/1), após uma entrevista coletiva realizada pelo MGI.