Concurso do INSS para perito médico é confirmado pelo Ministério da Gestão

NL Nathallie Lopes

Em novembro de 2023, o ministro já havia mencionado a realização de um novo certame com 650 a 660 vagas. A remuneração atual da carreira é de R$15.875,99 com jornada de 40h semanais - (crédito: Rafa Neddermeyer/Ag..ncia Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará um concurso público para perito médico federal até o final do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi confirmada pela própria ministra da Gestão e Inovação (MGI), Esther Dweck, em vídeo divulgado pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, na última terça-feira (16/1).

Em reunião, os ministros discutiram o processo de estruturação dos certames, que preveem a oferta de vagas escalonadas até 2026. A seleção terá como foco as regiões do país com os maiores déficits de servidores, especialmente no Norte e Nordeste, buscando também direcionar os aprovados para localidades fora das capitais.

Em novembro de 2023, o ministro já havia mencionado a realização de um novo certame com 650 a 660 vagas. A remuneração atual da carreira é de R$15.875,99 com jornada de 40h semanais. O aprovado e convocado ainda recebe auxílio alimentação de R$658 e a gratificação de desempenho de atividade de perícia médica previdenciária.

