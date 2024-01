Concurso Unificado já tem mais de 100 mil inscritos, diz ministra

YR Yasmin Rajab

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, informou que o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já conta com mais de 100 mil inscritos.

A informação foi repassada nesta sexta-feira (19/1), durante entrevista ao GloboNews. Segundo a ministra, a média é de 30 inscrições por segundo.

Durante a manhã, o site do CNPU, por onde são feitas as inscrições, chegou a apresentar uma instabilidade. "A dificuldade foi na parte da manhã, bem na abertura [...] naquela parte da manhã havia 95 inscrições por segundo. De fato, o sistema, naquele momento, teve uma instabilidade. Mas a gente está com mais de 30 pessoas acompanhando. Demorou um pouquinho na parte da manhã, mas conseguimos estabilizar e não houve mais instabilidade ao longo do dia", disse.



Esther acredita que no sábado o volume de inscrições deve aumentar consideravelmente.



As inscrições foram abertas nesta sexta-feira (19/1) e podem ser feitas até 9 de fevereiro, no site do CPNU, usando a conta Gov.Br.

As taxas custam R$ 60, para nível médio, e R$ 90, para nível superior. Inscritos no CadÚnico, bolsistas e ex-bolsistas do ProUni e Fies e doadores de medula óssea serão isentos.

O Concurso Nacional Unificado oferta, ao todo, 6.640 vagas de níveis médio e superior, para diversas carreiras de atuação. O quantitativo é distribuído entre os 21 órgãos públicos participantes.