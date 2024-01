MGI: Mais de 500 mil pessoas têm isenção aceita para Concurso Unificado

RH Rosana Hessel

Esplanada dos Ministérios - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou, nesta segunda-feira (29/01), que 78,17% dos pedidos de isenção da taxa de inscrição doConcurso Público Nacional Unificado (CPNU) foram aceitos, totalizando 517.468 pessoas que tiveram resposta positiva. Ao todo, o órgão recebeu 662.018 pedidos de isenção.

De acordo com a pasta, as outras 144.555 que tiveram o pedido inicial negado têm até amanhã (30/01) para recorrer. Todo o processo é feito pelo site oficial de inscrição.

A consulta ao resultado deve ser realizada pelo candidato ou candidata no site de inscrições do concurso. Dessa forma, é necessário acessar https://cpnu.cesgranrio.org.br/login e fazer o login com a conta Gov.br.

As pessoas que estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), fazem ou fizeram ensino superior pelo ProUni ou Fies, e doadores de medula óssea têm direito à isenção da taxa.

A análise dos recursos será feita até o dia 5 de fevereiro, e a publicação do resultado final será no dia 6 de fevereiro.

Os candidatos que tiveram seus recursos negados terão até o dia 9 de fevereiro, último dia de inscrição no certame, para efetuar o pagamento da inscrição, segundo o comunicado do órgão.

"Enem dos concursos"



O CPNU, também chamado de “Enem dos concursos” vai selecionar, de uma só vez, 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais (órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional). As inscrições estão abertas até 9 de fevereiro. A prova do dia 5 de maio será aplicada em 220 cidades, localizadas em todas as Unidades da Federação, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 3 de junho. Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho. Em 5 de agosto terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.

Segundo o MGI, a execução do CPNU é um dos instrumentos de reconstrução do Estado brasileiro, ao promover a recuperação das capacidades governamentais. O concurso, capilarizado e democrático, também mira na construção de um serviço público com a cara do Brasil.