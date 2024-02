Pesquisa diz que concurso unificado pode causar colapso no serviço público

YR Yasmin Rajab

Esplanada dos Ministérios - (crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil)

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) pode causar um colapso no serviço público, aponta uma pesquisa feita pelo Departamento de Educação e Cultura (DEC) da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef). A conclusão é porque atuais servidores do Executivo devem fazer a prova visando outros cargos. Caso aprovados, pode ter uma evasão de mão de obra em alguns setores.

O levantamento ouviu 589 servidores do Ministério da Cultura, o que representa cerca de 30% dos servidores ativos. A pesquisa perguntou sobre intenções e motivos da categoria realizar concurso para outras carreiras.

Quase 70% dos participantes revelaram estudar para outros concursos. Desses, mais de 75% vão participar do CPNU. Apesar disso, mais de 90% dos servidores responderam que permaneceriam nos quadros do Ministério da Cultura caso o governo acatasse as demandas deles.



A Condsef aponta que, em muitos casos, a evasão no executivo ocorre pela falta de valorização das carreiras. No Concurso Unificado, 50 vagas são ofertadas para o Ministério da Cultura, porém existe a possibilidade dessa quantidade de novos servidores ser insuficiente, menor do que a de servidores que podem deixar o MinC caso sejam aprovados em outros concursos.

O Correio entrou em contato com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, mas ainda não teve resposta.

Sobre o Concurso Unificado

O Concurso Público Nacional Unificado oferta, ao todo, 6.640 vagas divididas entre 21 órgãos públicos. As chances são de níveis médio e superior.

O CPNU contabilizou 2,65 milhões de inscritos. A taxa pode ser paga até esta sexta-feira (16/2). Os valores são R$ 60, para cargos de nível médio, e R$ 90, para nível superior.