Concurso do Banco do Nordeste amplia prazo de inscrições

YR Yasmin Rajab

São ofertadas 710 vagas, sendo 410 de provimento imediato e 300 para formação de cadastro reserva - (crédito: Banco do Nordeste/Divulgação)

O edital do concurso público do Banco do Nordeste foi retificado nesta quarta-feira (14/2). Entre as mudanças está a alteração do período de inscrição. Antes, o prazo terminava em 9 de março. Agora, os candidatos poderão se inscrever até 11 de março.

Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora. A taxa de inscrição custa R$ 65.

São ofertadas 710 vagas, sendo 410 de provimento imediato e 300 para formação de cadastro reserva, para a carreira de analista bancário. O cargo exige nível médio completo.

Para tomar posse, o candidato precisa apresentar certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

O salário para a carreira é de R$ 3.788,16, composto pelo vencimento inicial de R$ 2.577,32, mais R$ 263,80 referente ao piso salarial do cargo, definido em acordo coletivo e gratificação de 1/3 no valor de R$ 947,04. A carreira ainda conta com os seguintes benefícios: