Concurso TST: resultado final das provas é divulgado

YR Yasmin Rajab

Tribunal Superior do Trabalho (TST) - (crédito: Warley Andrade/TV Brasil)

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) divulgou o resultado final da prova objetiva, para todas as carreiras, e o resultado provisório das provas discursivas somente para os cargos de analista judiciário. Os documentos foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (19/2).

O edital do TST ofertou 310 oportunidades para Brasília, destinadas aos cargos de analista e técnico judiciário, de nível superior. As vagas são distribuídas da seguinte forma:



31 para analista judiciário – área de apoio especializado – especialidade: medicina clínica médica;



11 para analista judiciário – área de apoio especializado – especialidade: engenharia mecânica;



268 para técnico judiciário – área de apoio especializado – especialidade: programação.

Os candidatos foram avaliados pelas etapas de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de analista judiciário.

As etapas, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de confirmação da autodeclaração dos candidatos negros, ocorrem em Brasília. As provas foram aplicadas em 21 de janeiro.