Fuga em Mossoró: ministro anuncia nomeação de 80 policiais penais

YR Yasmin Rajab

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou a nomeação de 80 policiais penais federais aprovados no último concurso público. A informação foi repassada durante um pronunciamento no Palácio da Justiça, nesta quinta-feira (15/2).

A ação tem como objetivo reformar o sistema penitenciário federal. De acordo com o ministro, parte do número será deslocado para a unidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

"A fuga foi resultado de uma série de eventos fortuitos. Trata-se de um episódio localizado e que se deveu, em grande parte, ao fato de que há uma reforma no presidio de Mossoró, uma obra civil que deve ter contribuído para a fuga dos detentos. Os presídios federais são absolutamente seguros e todos podem continuar confiando no sistema", disse o ministro, se referindo a fuga dos dois detentos do presídio de Mossoró.



Durante uma coletiva realizada pelo secretário nacional de Políticas Penais, na manhã de quinta-feira (15/2), internautas cobraram nomeações de policiais penais e o aumento no quadro de pessoal da corporação.

Segundo os internautas, o momento exige a revisão da quantidade de cargos e servidores empregados no Sistema Penitenciário Federal. "Passaram-se 15 anos, muitos ministros, e nenhuma atualização se deu. Confiamos na sua gestão para solucionar o problema que há anos persiste. Os episódios trágicos não podem se repetir", pediu um usuário.



O último edital de concurso público do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) foi publicado em 2020, ofertando 309 vagas. Organizado pelo Cebraspe, ofertou vagas para agente federal de execução penal e especialista federal em assistência à execução penal. Os salários chegavam a R$ 6,4 mil.