CPNU: candidatos deverão estudar políticas públicas, diz coordenador

YR Yasmin Rajab

Alexandre Retamal, coordenador-geral de logística do CPNU - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

Os candidatos que irão participar do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) deverão estudar sobre as políticas públicas que estão sendo trabalhadas pelo governo federal. A dica é do coordenador-geral de Logística do CPNU, Alexandre Retamal, que participou do programa A Voz do Brasil na última sexta-feira (16/2).

De acordo com Retamal, é importante que os participantes conheçam o assunto e como o tema se encaixa na realidade do país. "O importante para o candidato é conhecer os conteúdos que estão descritos no edital e procurar cobrir esses conteúdos para conhecer cada uma das disciplinas citadas", disse.

"Eu dou uma dica: procure integrar esses conteúdos. Procure ver onde eles convergem e como as políticas públicas que estamos trabalhando no governo federal trazem esses conteúdos para uma realidade. Queremos selecionar candidatos que possam contribuir verdadeiramente com o nosso país, para o desenvolvimento de políticas públicas que representam tanto a diversidade populacional quanto a geográfica", complementa.



O coordenador também indica direcionar os estudos aos eixos temáticos com maior peso para o cargo escolhido. "A prova está distribuída em cinco eixos temáticos, que terão pesos diferenciados que cada órgão definiu para os respectivos cargos. Então se a pessoa quer passar em um determinado cargo, deve conhecer quais são os eixos temáticos que tem pesos maiores e focar os estudos principalmente nessas disciplinas", indica.

Por fim, o coordenador ressalta que também é importante conhecer as outras disciplinas que serão cobradas no Concurso Unificado, mas a dedicação deve ser maior nas questões dos eixos temáticos com pesos mais altos.