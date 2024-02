YR Yasmin Rajab

Concurso Nacional Unificado supera 2,1 milhões de inscritos - (crédito: Arquivo/ Agência Brasil)

Mais de 2,1 milhões de candidatos farão a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Com isso, o certame se tornou o maior processo seletivo para preenchimento de vagas na administração pública da história.

O número final de inscritos ainda não foi fechado. A conta deverá ser definida ao longo da semana, após a compensação bancária de todos os pagamentos das Guias de Recolhimento da União (GRU).

Dos 2,1 milhões de participantes, 1,5 milhão teve o pagamento confirmado até o fim de semana e outros 600 mil candidatos foram isentos da taxa de inscrição.

A prova do Concurso Unificado será aplicada em 5 de maio, em 220 cidades, localizadas em todas as Unidades da Federação. A avaliação contará com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.



O CPNU oferta 6.640 vagas, que são distribuídas entre os 21 órgãos públicos participantes. Há chances para níveis médio e superior de formação.

De acordo com o calendário do certame, a divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 3 de junho.

Já o resultado definitivo das etapas será divulgado em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará em 5 de agosto.