Tribunal de Contas de Goiás abre inscrições para novo concurso; veja detalhes

FA Francisco Artur

Taxa de inscrição é de R$ 195 - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCEGO) abriu inscrições nesta segunda-feira (26/2) para um novo concurso público para selecionar 52 vagas de ensino superior. O salário inicial é de R$ 12 mil. A banca organizadora será a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e os candidatos terão até o dia 28 de abril para se inscrever no certame.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da FGV e selecionar uma entre as cinco especialidades para o cargo de analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado goiano. Confira quais são as vagas ofertadas:

Controle externo (22 vagas): exige diploma de conclusão de qualquer curso de nível superior. Dessas vagas, duas são para pessoas com deficiência (PcD);



Jurídico (10 vagas): candidatos deverão ter graduação em direito. Dessas vagas, duas são para pessoas com deficiência (PcD);



Ciências contábeis (8 vagas): exclusiva para graduados em ciências contábeis;



Engenharia (8 vagas): destinadas a graduados nessa área e registro no conselho de engenharia



Tecnologia da informação (4 vagas): para aqueles que têm diploma em qualquer curso de nível superior.

A taxa de inscrição é de R$ 195. Este valor será isento apenas para candidatos que comprovem possuir renda familiar inferior a dois salários mínimos. Os candidatos que forem membros de família de baixa renda e estiverem inscritos no Cadastro Único poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, bem como doadores de sangue, medula óssea ou leite materno, que comprovem a condição de doador regular.

A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada no período entre às 16h de 26 de fevereiro de 2024 até às 16h do dia 28 de fevereiro de 2024. As provas, objetivas e discursivas, estão previstas para ocorrer no dia 16 de junho.

Nas avaliações, serão avaliados conhecimentos gerais como língua portuguesa, inglês, normas específicas do estado de Goiás, controle externo e auditoria governamental, além de disciplinas específicas da área escolhida pelo candidato.