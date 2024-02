Concurso TJRJ: órgão autoriza certame para analista judiciário

FA Francisco Artur

Último concurso do TJ RJ foi aberto em 2020, mas ocorreu em 2021 por causa da pandemia de coronavírus - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) terá um concurso público para selecionar analistas judiciários para o órgão. O certame foi autorizado pelo desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, presidente da Corte, na sexta- feira (23/2). A seleção será para pessoas com ensino superior.

Com a autorização, ficam permitidos procedimentos necessários à realização do certame, como formação de comissão organizadora do processo, a escolha da banca de avaliação e, por último, a publicação de edital. Ainda não há previsão de quantas vagas serão selecionadas pelo TJ do Rio e nem quais serão os valores dos salários.

Entre os cargos que serão selecionados pelo judiciário fluminense, haverá oportunidades para as especialidades de analista de negócio, analista de infraestrutura, analista de sistema, analista de projeto, analista em gestão de TIC, analista de inteligência artificial e analista de segurança da informação.

Quanto ganha um analista do judiciário?

Enquanto o edital não é publicado pelo TJ do Rio, não dá para constatar qual seria o salário de um analista judiciário a ser selecionado na segunda instância da justiça fluminense. É possível, porém, ter ideia da remuneração do cargo com base nos pagamentos aplicados atualmente a estes profissionais.

De acordo com o portal da transparência, o analista do TJ RJ tem ganhos mensais a partir de R$ 9.363,84.

Último concurso TJ RJ foi em 2020



O último concurso do TJ RJ foi aberto em 2020, mas ocorreu em 2021 por causa da pandemia de coronavírus. À época, a oferta foi de 132 vagas para técnicos e analistas judiciários, carreiras dos níveis médio e superior. A banca organizadora foi o Cebraspe.

As oportunidades foram distribuídas entre as 11 regiões administrativas judiciárias do estado, como Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Duque de Caxias, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Cabo Frio, Teresópolis, Angra dos Reis e Itaperuna. Os candidatos aos cargos de nível superior foram avaliados por meio de provas objetivas (60 questões) e discursivas.